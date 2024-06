Nationalmannschaft 18 Jahre nach „Poldi“ und „Schweini“: EM-Show mit „Wusiala“

Doch spätestens beim EM-Anpfiff am Freitag (21.00 Uhr) sollen Musiala und Wirtz auf dem Rasen der Münchner Arena so zusammen zaubern, dass Gastgeber Deutschland den erhofften Traumstart gegen Schottland feiern kann. Das Turnier soll auch im Zeichen von „Wusiala“ stehen. Diese Wortschöpfung aus Wirtz und Musiala kursiert schon in Fanforen.