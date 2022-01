Heidelberg : 18-jähriger Amokläufer erschießt Kommilitonin

Heidelberg In einem Hörsaal der ehrwürdigen Uni eröffnet ein 18-jähriger Student während der Vorlesung das Feuer. Es gibt ein Todesopfer und Verletzte. Angeblich wollte der Schütze „Leute bestrafen“.

Bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein 18-jähriger Student eine junge Frau erschossen und drei weitere Menschen verletzt. Der Täter ist laut Polizei mit einer Schrotflinte bei laufender Vorlesung in den Hörsaal gestürmt und habe um sich geschossen.

Der deutsche Staatsbürger, der in Mannheim wohnte, habe der jungen Frau in den Kopf geschossen, erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen. Die 23-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen wenige Stunden nach der Tat. Politiker zeigten sich entsetzt über das Verbrechen, Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in Berlin: „Es zerreißt mir das Herz.“