Aktuelle Zahlen des RKI : 1390 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Eine Abstrichprobe bei einem Urlaubsrückkehrer an einer Corona-Teststelle am Flughafen Erfurt-Weimar. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Wieder liegen die aktuellen Corona-Fallzahlen deutlich über der Schwelle von 1000. „Lockerungen“ war das Schlagwort im Mai und Juni, als die Zahlen nach unten gingen. Doch nun steigen sie wieder, und über Lockerungen wird jetzt nicht mehr geredet.

Am Sonntag und Montag war der Wert nur knapp halb so hoch. Das war zu erwarten, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.