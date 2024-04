NRW 13-Jähriger soll Obdachlosen in Dortmund getötet haben

Ein 13-jähriger Junge soll einen Obdachlosen am Dortmunder Hafen getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Donnerstagabend mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben soll. Die Obduktion habe ergeben, dass das 31-jährige Opfer durch mehrere Messerstiche getötet worden sei. Es stehe fest, „dass ihm die tödlichen Stiche von einem der strafunmündigen Kinder beigebracht wurden“.