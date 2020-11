Robert Koch-Institut : 10.824 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet

Antigen-Schnelltest in einem Covid-19 Testcenter am Flughafen München. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Der Anstieg der Neuinfektionen scheint sich zu verlangsamen - doch sind die an Montagen erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.824 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 6100 Fälle weniger als am Sonntag, wie aus Angaben des RKI vom Morgen hervorgeht.

An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Montag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 13.363 gelegen. Der Höchststand war am vergangenen Freitag mit 23.542 gemeldeten Fällen erreicht worden.