Europa League : 1:1 in Saint-Etienne: VfL Wolfsburg weiter ungeschlagen

1:1 in Saint-Etienne: VfL Wolfsburg weiter ungeschlagen

Der VfL Wolfsburg hat in der Europa League den nächsten Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht. Foto: Swen Pförtner/dpa.

Saint-Etienne Der VfL Wolfsburg hat in der Europa League den nächsten Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht. Im vermeintlich schwersten Auswärtsspiel der Vorrunden-Gruppe I erreichte der Fußball-Bundesligist ein 1:1 (1:1) beim französischen Rekordmeister AS Saint-Etienne.

Entsprechend zufrieden war der Coach. „Kompliment an meine Mannschaft, wie sie den Kampf heute angenommen hat“, meinte Glasner. „Wir sind sehr froh, dass wir heute mit einem Unentschieden nach Hause fliegen und weiter ungeschlagen sind. Das war unser Ziel.“ Er habe eine Mannschaft von Saint-Etienne gesehen, „die sehr viel dagegen hatte“. Und Stürmer Wout Weghorst, der diesmal weitgehend abgemeldet war, bekannte: „Wenn du das Spiel siehst, dann musst du den Punkt mitnehmen und damit zufrieden sein.“

Auch bei einem der populärsten Vereine Frankreichs lockte die Europa League nur 24.815 Fans in das für 42.000 Besucher ausgelegte EM-Stadion Geoffroy-Guichard. Doch die machten dafür Lärm wie anderorts die doppelte Anzahl an Zuschauern. Bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellungen pfiffen die Anhänger von „ASSE“ jeden einzelnen Wolfsburger lautstark aus - bis auf einen: VfL-Kapitän Josuha Guilavogui spielte früher mehr als acht Jahre für Saint-Etienne und ist dort immer noch sehr populär. 70 Freunde und Familienmitglieder lud er zu diesem für ihn so besonderen Spiel ein.