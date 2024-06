Zeit für Neuwahlen? Der Tod kann Erlösung sein – Neuwahl des Bundestags schafft Klarheit

Wie in Frankreich geht es in Deutschland nicht. Hier gibt es keinen Macron, der als Präsident allein die Neuwahl des Parlaments herbeiführen kann. Das hat auch gute Gründe, weil sich in der Weimarer Republik gezeigt hatte, dass zu viele antidemokratische Kräfte es ausnutzten, den Reichstag und damit den neuen Staat zu zerstören.