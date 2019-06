Zwei Weltkriegsbomben in Gießen unschädlich gemacht

Gießen Zwei bei Bauarbeiten im mittelhessischen Gießen gefundene Weltkriegsbomben sind am Abend unschädlich gemacht worden. Rund 2500 Menschen konnten in der Nacht nach Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

