Zwei Verletzte nach Lawine in der Schweiz geborgen

Andermatt Nachdem bei Andermatt in der Schweiz eine Lawine an einer Skipiste niedergegangen ist, sind zwei Leichtverletzte geborgen worden. Das teilte die Kantonspolizei Uri mit. Sie seien von der Alpinen Rettung Zentralschweiz in ein Krankenhaus geflogen worden.

