Zwei tote Paketdienst-Mitarbeiter in Haldensleben

Haldensleben Zwei Mitarbeiter des Paketdienstleisters Hermes in Haldensleben in Sachsen-Anhalt sind innerhalb von 24 Stunden gestorben. Zuerst wurde auf dem Gelände des Versandzentrums ein toter Mann entdeckt, später dann in der Stadt ein Mitarbeiter tot in einem Transportfahrzeug aufgefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa