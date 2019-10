Zwei Tote bei Unfall mit Quad in Stendal

Stendal Bei einem schweren Unfall mit einem Quad sind in Stendal in Sachsen-Anhalt zwei Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 38-jährige Fahrer am Abend die Kontrolle über seine Maschine verloren.

