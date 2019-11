Zwei Tote bei Polizeieinsätzen - Behörden ermitteln

Lübeck/Hoppstädten-Weiersbach Bei Polizeieinsätzen in Lübeck und Rheinland-Pfalz sind gestern zwei bewaffnete Männer erschossen worden. In beiden Fällen istder genaue Ablauf des Geschehens noch nicht geklärt. In Lübeck starb ein 52-Jähriger nach einem Schusswechsel mit den Beamten.

