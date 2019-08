Zwei Tote bei Messerangriff - Opfer hatte Baby dabei

Iserlohn Bei einem Messerangriff am Bahnhof von Iserlohn sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger wurde noch am Tatort festgenommen. Der aus Bergisch Gladbach stammende Verdächtige leistete am Boden sitzend keinen Widerstand.

