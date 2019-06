Zwei Pumpstationen im Tagebaugebiet in Brand gesetzt

Mönchengladbach Unbekannte haben in Mönchengladbach-Wanlo am Rand des Tagebaugebiets Garzweiler den Schaltschrank einer Pumpstation des Betreibers RWE in Brand gesetzt. Die Polizei gehe von vorsätzlicher Brandstiftung aus, sagte eine Sprecherin.

