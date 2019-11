Zwei mutmaßliche IS-Anhängerinnen in Frankfurt gelandet

Berlin Nach ihrer Abschiebung aus der Türkei sind zwei mutmaßliche IS-Anhängerinnen in Deutschland eingetroffen. Die beiden Frauen seien am Abend mit einer türkischen Linienmaschine in Frankfurt angekommen, heißt es von der Bundespolizei.

