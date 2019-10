Zwei Motorradfahrer prallen gegen Traktor - beide sofort tot

Halsbach Zwei Motorradfahrer sind im Landkreis Altötting in Oberbayern gegen einen Traktor geprallt und an ihren schweren Verletzungen gestorben. „Die beiden Biker waren am Abend mit anderen in einer Kolonne unterwegs“, teilte ein Polizeisprecher mit.

