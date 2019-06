Zwei Menschen nahe Kopenhagen erschossen

Kopenhagen Bei Schüssen in der Nähe der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sind am Abend zwei Menschen ums Leben gekommen. Der erste sei noch am Tatort in Herlev gestorben, der zweite später seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die zuständige Polizei am späten Abend über Twitter mit.

