Zwei Männer sterben in geparktem Auto an Vergiftung

Stuttgart Zwei junge Männer sind in Stuttgart im Schlaf in ihrem geparkten Auto gestorben. Zur Todesursache gab die Polizei an, die Männer hätten Benzin eingeatmet, das aus einem undichten Kanister im Kofferraum entwichen war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa