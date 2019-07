Zwei Männer in Höhle eingeschlossen - Wassermassen

Grabenstetten In der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg sind zwei Menschen von ansteigenden Wassermassen überrascht worden - und eingeschlossen. Zwei Rettungstaucher seien am Abend zu den Männern vorgedrungen, sagte Feuerwehrkommandant Harald Herrmann.

Von dpa