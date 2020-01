Zug gerät in Tschechien in Tunnel in Brand

Pilsen Ein Zug ist in einem mehr als vier Kilometer langen Bahntunnel in der Nähe der tschechischen Stadt Pilsen in Brand geraten. Die rund 35 Fahrgäste sind laut Feuerwehr über die zweite Tunnelröhre in Sicherheit gebracht worden.

