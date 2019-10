Zinshoffnungen verhelfen Aktien-Index Dow zu kleinem Plus

New York Die US-Aktienmärkte haben ihre steile Talfahrt der vergangenen beiden Handelstage beendet und Gewinne verbucht. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 26 201,04 Punkten. Der Euro scheiterte im US-Handel an der Marke von 1,10 US-Dollar und notierte zuletzt 1,0969 Dollar.

