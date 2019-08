Zeltlager im Landkreis Vechta wegen Starkregens evakuiert

Dinklage Wegen Starkregens hat die Feuerwehr in Dinklage in Niedersachsen ein Zeltlager evakuiert. Die rund 120 Kinder wurden in eine Schule einquartiert. In der Stadt hatte es am Abend 16 wasserbedingte Einsätze gegeben.

