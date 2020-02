Zehnter Übernachtungsrekord für Deutschland in Folge

Wiesbaden Deutschland wird bei Touristen immer beliebter. Im vergangenen Jahr wurden mit 495,6 Millionen Übernachtungen so viele gezählt wie noch nie zuvor. Es war der zehnte Übernachtungsrekord in Folge, erklärte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden.

