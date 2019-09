Zehntausende bei Rede von Greta Thunberg in New York

New York Die Aktivistin Greta Thunberg hat vor Zehntausenden Menschen in New York die weltweiten Klima-Demonstrationen als „Welle der Veränderung“ gefeiert. „Zusammen sind wir nicht aufzuhalten“, sagte die 16-Jährige unter dem Jubel der Zuhörer im Battery Park an der Südspitze Manhattans.

