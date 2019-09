Zehn zerstückelte Leichen in Plastiktüten in Mexiko gefunden

Mexiko-Stadt In einem verlassenen Wohnhaus in Mexiko sind die Überreste von zehn Menschen entdeckt worden. Die Leichenteile von neun Männern und einer Frau befanden sich in 17 Plastiktüten, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Jalisco mitteilte.

