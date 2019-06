Zaubertrick endet für indischen Magier tödlich

Neu Delhi Ein indischer Magier hat sein spektakuläres Entfesselung-Experiment in einem Fluss mit dem Leben bezahlt. Nach mehrstündiger Suche konnten ihn Rettungskräfte nur noch tot aus dem Hooghly-Fluss in Kolkata ziehen, berichtet die Zeitung „Times of India“.

