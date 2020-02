Zahl der Virus-Fälle in China auf über 11 000 gestiegen

Peking Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus in China ist auf 11 791 gestiegen, 259 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit gestorben. Das teilte die chinesische Gesundheitskommission in Peking mit.

Weiterleiten Drucken Von Von dpa