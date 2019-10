Zahl der Taifun-Opfer in Japan gestiegen

Tokio Die Zahl der Todesopfer in Japan in Folge eines heftigen Taifuns ist weiter gestiegen. Wie örtliche Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte meldeten, riss der Wirbelsturm, der Tokio und andere Gebiete des Landes heimgesucht hatte, mindestens 19 Menschen in den Tod.

