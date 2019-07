Zahl der Reisenden im Bahn-Fernverkehr erneut gestiegen

Berlin Die Zahl der Reisenden im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist nach dpa-Informationen im ersten Halbjahr des Jahres weiter gestiegen. Genaue Zahlen will der Konzern in seiner Halbjahresbilanz am Vormittag nennen.

Von dpa