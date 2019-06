Youtuber Rezo: Politiker sollen „weniger Scheiße bauen“

Köln Der Youtuber Rezo hat an Politiker appelliert, sich verständlicher auszudrücken. „Einfach ein bisschen menschlicher und klarer werden in der Sprache“, sagte er als Gast in Jan Böhmermanns Sendung „Neo Magazin Royale“.

