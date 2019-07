Wolfsmaske von mutmaßlichem Vergewaltiger gefunden

München Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in München haben Ermittler die Wolfsmaske gefunden, die der Verdächtige bei der Tat getragen haben soll. Der 42-Jährige habe über seinen Anwalt erklärt, die Maske in einen Abfallcontainer in der Nähe seines Wohnortes gelegt zu haben.

