Wolfgang Petry: Hatte nie ein Handy

Berlin Wolfgang Petry fremdelt mit Handys. Er habe in seinem Leben noch kein Handy besessen, sagte der Sänger der „Bild am Sonntag“. Seine Frau Rosie habe ihm vor zehn Jahren mal ein Prepaid-Gerät für Notfälle zugesteckt, was er nie benutzt habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa