Wolf verirrt sich in Görlitzer Hinterhof

Görlitz Ein Wolf ist mitten am Tag in einem Hinterhof in Görlitz gesichtet worden. Das bestätigte die Polizei. Das Tier sei betäubt und eingefangen worden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den Fall berichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa