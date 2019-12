Witwe: toten Ehemann eingefroren und Leistungen kassiert

Tooele Eine Witwe soll im US-Bundesstaat Utah zehn Jahre lang die Leiche ihres Mannes in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt und so stillschweigend mehr als 170 000 US-Dollar an staatlichen Leistungen für Kriegsveteranen erschlichen haben.

