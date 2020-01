Wirtschaftsforum: Trump und 129 weitere Top-VIPs in Davos

Zürich Zur Konferenz in Davos mit Topmanagern aus aller Welt haben sich in diesem Jahr 23 Premierminister, 22 Präsidenten und fünf Angehörige von Königshäusern angekündigt. Dazu kommen bei der 50. Ausgabe des Weltwirtschaftsforums (WEF) Spitzen von internationalen Organisationen und andere Würdenträger, wie die Polizei in Zürich berichtet.

