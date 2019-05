Wieder weltweite Klimaproteste - auch in Deutschland

Kopenhagen Der globale Klimastreik geht heute in die zweite Runde. Das Netzwerk Fridays for Future plant Kundgebungen für mehr Klimaschutz an mehr als 1600 Orten in 119 Ländern weltweit. Mindestens 215 deutsche Städte sind dabei, so viele wie in keinem anderen Land.

