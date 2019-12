WHO: Nur kleine Fortschritte beim Kampf gegen Malaria

Genf Im Kampf gegen Malaria hat es laut WHO zuletzt nur kleine Fortschritte gegeben. In einigen Staaten habe sich die Lage zwar verbessert, in den Ländern mit dem größten Anteil an Malaria-Fällen sei der Kampf gegen die Krankheit aber weiterhin herausfordernd.

