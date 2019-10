Wetterdienst: Temperaturen gehen spürbar zurück

Offenbach Zum Start in die neue Woche gehen die Temperaturen in Deutschland spürbar zurück. Tief „Xander“ bringt von Norden her kalte Luft ins Land - am Sonntag allerdings werden südlich des Mains noch einmal bis zu 23 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

