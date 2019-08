Weltbester Fliesenleger kommt aus Deutschland

Kasan Der beste Fliesenleger der Welt kommt aus Deutschland. Janis Gentner aus Aalen in Baden-Württemberg hat bei der Weltmeisterschaft der Berufe in der russischen Stadt Kasan den ersten Platz in seiner Disziplin belegt.

