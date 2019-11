Weiteres Todesopfer bei Protesten in Hongkong

Hongkong Die Anti-Regierungsproteste in Hongkong haben ein weiteres Todesopfer gefordert. Ein 70-Jähriger Mann war laut Medien am Mittwoch in einer Auseinandersetzung zwischen Regierungsgegnern und Anwohnern von einem Pflasterstein am Kopf getroffen worden.

