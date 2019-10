Weitere Krawalle vor geplantem Generalstreik in Katalonien

Barcelona Vor einem angekündigten Generalstreik und weiteren Demonstrationen von Separatisten ist es in Katalonien die vierte Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Mindestens elf Menschen sind am Abend laut Polizei festgenommen worden.

