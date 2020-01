Weitere Anklage gegen Harvey Weinstein in Los Angeles

Los Angeles Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein muss sich in einem weiteren Strafprozess in Kalifornien verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles teilte mit, dass in zwei Fällen Anklage wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung erhoben wurde.

