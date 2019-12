Weiter Streiks und Proteste in Frankreich

Paris In Frankreich sind die Streiks und Proteste gegen die geplante Rentenreform am dritten Tag in Folge weitergegangen. Der Bahnverkehr war erneut im gesamten Land massiv gestört, in Paris wurde die Metro wieder bestreikt.

