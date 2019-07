Weißes Känguru flieht vor Feuerwehr in Velbert

Velbert Ein weißes Känguru ist in Velbert bei Wuppertal vor der Feuerwehr geflohen. Ein Anwohner hatte das Tier am Abend in seinem Garten entdeckt. Einsatzkräfte versuchten das kleine weiße Känguru einzufangen - ohne Erfolg.

