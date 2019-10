Wegen Waldbrandgefahr: Strom in Kalifornien abgeschaltet

San Francisco Zum zweiten Mal in diesem Monat schaltet der US-Energieversorger Pacific Gas&Electric in Teilen Nordkaliforniens den Strom ab. Fast 180 000 Kunden des US-Bundesstaates könnten in den nächsten Tagen von der Maßnahme betroffen sein.

