Wechselhaftes Wetter in Deutschland

Offenbach Das Wetter in Deutschland zeigt sich auch in den nächsten Tagen eher wechselhaft und windig. „Es bleibt ungemütlich und in den Niederungen wenig winterlich“, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

