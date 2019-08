Watzmann-Ostwand fordert neues Todesopfer

Schönau am Königssee Ein israelischer Bergsteiger ist in der Watzmann-Ostwand abgestürzt und ums Leben gekommen. Der 30-Jährige hatte sich alleine bei Schönau am Königssee auf den Weg durch die wegen ihrer vielen Todesopfer berühmt-berüchtigte Wand gemacht.

