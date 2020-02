Warnstreiks von Ärzten an Unikliniken - Dritte Tarifrunde

Hannover Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für heuterund 20 000 Ärzte an 23 Unikliniken zu Warnstreiks aufgerufen. Damit will sie Druck in den Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder machen, die am frühen Nachmittag in dritter Runde in Hannover fortgesetzt werden.

