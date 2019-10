Warnstreik: An mehreren Airports fallen Flüge aus

Berlin An mehreren deutschen Flughäfen sind am Morgen wegen eines Warnstreiks der Kabinengewerkschaft Ufo Flüge ausgefallen. Vielerorts hielten sich die Auswirkungen zunächst noch in Grenzen. Mehrere Airport-Sprecher schlossen am Morgen aber nicht aus, dass sich die Situation im Laufe des Tages verschärfen könnte.

