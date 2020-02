Walter-Borjans nennt Vorgänge in der CDU besorgniserregend

Berlin SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die Turbulenzen in der CDU als „sehr besorgniserregend“ bezeichnet. „Die CDU befindet sich in einem Richtungsstreit, und sie ist seit längerem erkennbar führungslos“, sagte er in Berlin.

